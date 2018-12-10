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Сборная Беларуси (U-21) в группе отбора Евро-2021 сыграет с Португалией, Голландией, Норвегией, Кипром и Гибралтаром
11.12.2018 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2021 среди (U-21). Команда Беларуси попала в группу 8, где сыграет с Голландией, Португалией, Норвегией, Кипром и Гибралтаром.
Группа 1: Италия, Швеция, Исландия, Ирландия, Армения, Люксембург.
Группа 2: Франция, Словакия, Швейцария, Грузия, Азербайджан, Лихтенштейн.
Группа 3: Англия, Австрия, Турция, Косово, Албания, Андорра.
Группа 4: Хорватия, Чехия, Греция, Шотландия, Литва, Сан-Марино.
Группа 5: Сербия, Польша, Россия, Болгария, Латвия, Эстония.
Группа 6: Испания, Израиль, Черногория, Македония, Казахстан, Фареры.
Группа 7: Португалия, Голландия, Норвегия, Беларусь, Кипр, Гибралтар.
Группа 8: Дания, Румыния, Украина, Финляндия, Северная Ирландия, Мальта.
Группа 9: Германия, Бельгия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Молдова.
Победители девяти групп получат путевки в финальную стадию. Лучшие обладатели вторых мест проведут между собой стыковые матчи. Победитель получит последнюю путевку в финальный турнир.
Групповой этап квалификации:
18-20 марта 2019 года
3-11 июня 2019 года
2-10 сентября 2019 года
7-15 октября 2019 года
11-19 ноября 2019 года
23-31 марта 2020 года
31 августа – 8 сентября 2020 года
5-13 октября 2020 года
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Сборная Беларуси (U-21) в группе отбора Евро-2021 сыграет с Португалией, Голландией, Норвегией, Кипром и Гибралтаром
Прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2021 среди (U-21).
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