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Сборная Беларуси (U-21) в группе отбора Евро-2021 сыграет с Португалией, Голландией, Норвегией, Кипром и Гибралтаром

11.12.2018 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2021 среди (U-21). Команда Беларуси попала в группу 8, где сыграет с Голландией, Португалией, Норвегией, Кипром и Гибралтаром.

Группа 1: Италия, Швеция, Исландия, Ирландия, Армения, Люксембург.

Группа 2: Франция, Словакия, Швейцария, Грузия, Азербайджан, Лихтенштейн.

Группа 3: Англия, Австрия, Турция, Косово, Албания, Андорра.

Группа 4: Хорватия, Чехия, Греция, Шотландия, Литва, Сан-Марино.

Группа 5: Сербия, Польша, Россия, Болгария, Латвия, Эстония.

Группа 6: Испания, Израиль, Черногория, Македония, Казахстан, Фареры.

Группа 7: Португалия, Голландия, Норвегия, Беларусь, Кипр, Гибралтар.

Группа 8: Дания, Румыния, Украина, Финляндия, Северная Ирландия, Мальта.

Группа 9: Германия, Бельгия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Молдова.

Победители девяти групп получат путевки в финальную стадию. Лучшие обладатели вторых мест проведут между собой стыковые матчи. Победитель получит последнюю путевку в финальный турнир.

Групповой этап квалификации:

18-20 марта 2019 года

3-11 июня 2019 года

2-10 сентября 2019 года

7-15 октября 2019 года

11-19 ноября 2019 года

23-31 марта 2020 года

31 августа – 8 сентября 2020 года

5-13 октября 2020 года

 
 
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