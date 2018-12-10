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Лукашенко – Минспорта РФ после отмены лимита: «Благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы здесь не было различий»
11.12.2018 14:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает справедливым снятие с белорусских спортсменов (футбол, хоккей и другие виды спорта), выступающих в составе российских клубов, статуса легионеров.
Об этом Лукашенко заявил во вторник, встречаясь с министром спорта РФ Павлом Колобковым.
«Благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы здесь не было различий. По хоккею вроде бы решили проблему, но думаю, что надо двигаться и по другим видам спорта.
Не думаю, что мы даже маленькие проблемы создаем для россиян. Белорусские спортсмены в последнее время, может с новым министром, стали менее конкурентоспособны на международной арене, в том числе с россиянами.
Смотрю, что вы молодцы, по-русски зубы сжали и бортанули норвежцев даже в лыжных видах спорта.
Хочу, чтобы у нас складывались добрые взаимоотношения. Нам помощь нужна будет перед Олимпиадой (Токио-2020), особенно по базам. Если что-то надо россиянам, то у нас никогда не было вопросов и препятствий», – цитирует Лукашенко
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Лукашенко – Минспорта РФ после отмены лимита: «Благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы здесь не было различий»
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает справедливым снятие с белорусских спортсменов (футбол, хоккей и другие виды спорта), выступающих в составе...
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