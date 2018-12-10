Лукашенко – Минспорта РФ после отмены лимита: «Благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы здесь не было различий»

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает справедливым снятие с белорусских спортсменов (футбол, хоккей и другие виды спорта), выступающих в составе российских клубов, статуса легионеров.

Об этом Лукашенко заявил во вторник, встречаясь с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

«Благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы здесь не было различий. По хоккею вроде бы решили проблему, но думаю, что надо двигаться и по другим видам спорта.

Не думаю, что мы даже маленькие проблемы создаем для россиян. Белорусские спортсмены в последнее время, может с новым министром, стали менее конкурентоспособны на международной арене, в том числе с россиянами.

Смотрю, что вы молодцы, по-русски зубы сжали и бортанули норвежцев даже в лыжных видах спорта.

Хочу, чтобы у нас складывались добрые взаимоотношения. Нам помощь нужна будет перед Олимпиадой (Токио-2020), особенно по базам. Если что-то надо россиянам, то у нас никогда не было вопросов и препятствий», – цитирует Лукашенко ТАСС .

Белорусы не будут считаться легионерами в России в хоккее, футболе и ряде других видов спорта



