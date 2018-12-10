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Football.by: CAS не принял к рассмотрению апелляцию брестского «Динамо» по Савицкому. Срок выплаты истек 25 ноября
11.12.2018 15:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно
Напомним, что брестчане обратились в CAS, где попытались обжаловать решение Арбитража АБФФ, который обязал выплатить гродненскому «Неману» компенсацию в размере 265 тысяч долларов за подготовку полузащитника Павла Савицкого, перешедшего «Динамо».
«У вас подобные сведения появляются не в первый раз, и они ничем не подтверждены. У нас нет информации о том, что CAS отклонил апелляцию. Юристы сейчас занимаются этим делом», – заявила корреспонденту Football.by пресс-атташе «Динамо» Ольга Хижинкова.
B начале 2018 года после подписания контракта Савицкого с «Динамо»,»Неман» потребовал 600 тысяч долларов от «Динамо» в качестве компенсации за «подготовку и обучение» 23-летнего вингера.
Позднее Комитет АБФФ по статусу и трансферам футболистов снизил сумму до 398,23 тысячи долларов.
Добавим, что срок выплаты «Динамо» «Неману» по решению Арбитража АБФФ истек 25 ноября.
К слову, в расписании слушаний, опубликованных на официальном сайте CAS нет дела «Динамо-Брест».
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Football.by: CAS не принял к рассмотрению апелляцию брестского «Динамо» по Савицкому. Срок выплаты истек 25 ноября
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