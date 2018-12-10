ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Колобков – Лукашенко: «Россияне отмечают высокое качество спортивных сооружений Беларуси. Конечно, все это сделано благодаря вашей поддержке»

11.12.2018 17:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Министр спорта России Павел Колобков на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко отметил высокое качество спортивных объектов в Беларуси.

– Очень давно не был в Минске. С удовольствием проехал по проспекту. Посмотрел: действительно много построено современных спортивных сооружений. Мне много рассказывали наши спортсмены о том, насколько они качественны, как много соревнований проводится высокого уровня в Беларуси, с каким удовольствием они приезжают в Минск, Брест. С каким удовольствием проводят здесь соревнования, сборы.

С каждым годом мы увеличиваем количество спортсменов, которые приезжают как из Беларуси в Россию, так и россиян, которые здесь тренируются. Они отмечают высокое качество. Конечно, все это сделано благодаря вашей поддержке, – сказал Колобков.

Колобков – Лукашенко: «Россияне отмечают высокое качество спортивных сооружений Беларуси. Конечно, все это сделано благодаря вашей поддержке»

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр спорта России Павел Колобков на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко отметил высокое качество спортивных объектов в Беларуси.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Букмекер рассчитал на плюс проигрышные ставки на более чем 1000 матчей. И это только за 9 дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика