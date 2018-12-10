Колобков – Лукашенко: «Россияне отмечают высокое качество спортивных сооружений Беларуси. Конечно, все это сделано благодаря вашей поддержке»

Министр спорта России Павел Колобков на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко отметил высокое качество спортивных объектов в Беларуси.

– Очень давно не был в Минске. С удовольствием проехал по проспекту. Посмотрел: действительно много построено современных спортивных сооружений. Мне много рассказывали наши спортсмены о том, насколько они качественны, как много соревнований проводится высокого уровня в Беларуси, с каким удовольствием они приезжают в Минск, Брест. С каким удовольствием проводят здесь соревнования, сборы.

С каждым годом мы увеличиваем количество спортсменов, которые приезжают как из Беларуси в Россию, так и россиян, которые здесь тренируются. Они отмечают высокое качество. Конечно, все это сделано благодаря вашей поддержке, – сказал Колобков.



