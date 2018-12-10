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Voetbalkrant.com: на матче «Брюгге» – «Атлетико» будут присутствовать скауты минского «Динамо»

11.12.2018 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в матче группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» принимает «Атлетико».

Как отмечает портал Voetbalkrant.com, на сегодняшнем матче будут присутствовать представители «Тоттенхэма», «Саутгемптона», «Интера», «Боруссии» Д, ПСВ, «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Фулхэма», «Челси», «РБ Лейпцига», «Милана», «Стандарта», «Ньюкасла», «Лилля», «Ливерпуля», «Аль-Ахли» и минского «Динамо».

Матч «Брюгге» – «Атлетико» начнется в 23.00 по белорусскому времени.

 
 
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Сегодня в матче группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» принимает «Атлетико».
 
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