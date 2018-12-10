Олег Хмыль: «Председатель ФХБ интересуется вообще нашим чемпионатом или нет?»

Главный тренер «Гомеля» Олег Хмыль удивлен, что в нынешнем сезоне не было ни одного заседания исполкома ФХБ.

«Председатель ФХБ интересуется вообще нашим чемпионатом или нет? Полгода прошло – ни разу исполком не собирался. Неужели так все хорошо у нас в чемпионате? Вопросы, конечно, есть», – сказал Хмыль в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

Напомним, в июне 2018 года председателем ФХБ был избран Геннадий Савилов.