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Олег Хмыль: «Председатель ФХБ интересуется вообще нашим чемпионатом или нет?»
11.12.2018 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Гомеля» Олег Хмыль удивлен, что в нынешнем сезоне не было ни одного заседания исполкома ФХБ.
«Председатель ФХБ интересуется вообще нашим чемпионатом или нет? Полгода прошло – ни разу исполком не собирался. Неужели так все хорошо у нас в чемпионате? Вопросы, конечно, есть», – сказал Хмыль в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».
Напомним, в июне 2018 года председателем ФХБ был избран Геннадий Савилов.
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Главный тренер «Гомеля» Олег Хмыль удивлен, что в нынешнем сезоне не было ни одного заседания исполкома ФХБ.
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