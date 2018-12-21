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Informer.rs: форвард «Црвены» Милич все-таки перейдет в БАТЭ за 300 тысяч евро. Осенью он отказался от трансфера из-за низкой зарплаты
22.12.2018 00:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сербский нападающий «Црвены Звезды» Неманя Милич может покинуть команду этой зимой.
Как сообщает сайт
В сентябре этого года Милич уже был близок к переходу в
В текущем сезоне Милич
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Informer.rs: форвард «Црвены» Милич все-таки перейдет в БАТЭ за 300 тысяч евро. Осенью он отказался от трансфера из-за низкой зарплаты
Сербский нападающий «Црвены Звезды» Неманя Милич может покинуть команду этой зимой.
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