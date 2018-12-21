Informer.rs: форвард «Црвены» Милич все-таки перейдет в БАТЭ за 300 тысяч евро. Осенью он отказался от трансфера из-за низкой зарплаты

Сербский нападающий «Црвены Звезды» Неманя Милич может покинуть команду этой зимой.

Как сообщает сайт informer.rs , Милич продолжит карьеру в БАТЭ. Трансфер обойдется борисовчанам в 300 тысяч евро.

В сентябре этого года Милич уже был близок к переходу в . Борисовчане договорились с «Црвеной Звездой» о сумме трансфера, которая не отличалась от нынешней, но 28-летнего футболиста не устроили условия личного контракта с зарплатой в 9 тысяч евро.