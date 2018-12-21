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Informer.rs: форвард «Црвены» Милич все-таки перейдет в БАТЭ за 300 тысяч евро. Осенью он отказался от трансфера из-за низкой зарплаты

22.12.2018 00:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сербский нападающий «Црвены Звезды» Неманя Милич может покинуть команду этой зимой. 

Как сообщает сайт informer.rs, Милич продолжит карьеру в БАТЭ. Трансфер обойдется борисовчанам в 300 тысяч евро. 

В сентябре этого года Милич уже был близок к переходу в БАТЭ. Борисовчане договорились с «Црвеной Звездой» о сумме трансфера, которая не отличалась от нынешней, но 28-летнего футболиста не устроили условия личного контракта с зарплатой в 9 тысяч евро. 

В текущем сезоне Милич сыграл 5 матчей в чемпионате Сербии и не отметился результативными действиями, в среднем проводя на поле по 33 минуты. 

 
 
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Сербский нападающий «Црвены Звезды» Неманя Милич может покинуть команду этой зимой.
 
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