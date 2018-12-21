﻿ Лидер АПЛ перед Рождеством в 8 из 9 последних сезонов становился чемпионом. «Ливерпуль» 4 года назад финишировал 2-м вслед за «Ман Сити». 21.by
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Лидер АПЛ перед Рождеством в 8 из 9 последних сезонов становился чемпионом. «Ливерпуль» 4 года назад финишировал 2-м вслед за «Ман Сити»

22.12.2018 08:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» (2:0) и сохранил первое место в АПЛ перед Рождеством.

В восьми из 9 предыдущих сезонов лидер турнира на 25 декабря становился в итоге чемпионом.

Единственное исключение – «Ливерпуль» в сезоне-2013/14 финишировал вторым, уступив два очка «Манчестер Сити».

 
 
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