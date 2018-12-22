В случае выхода на Евро-2020 сборная Беларуси заработает 9,25 млн. евро

Официальный сайт УЕФА назвал суммы призовых Евро-2020, сообщает championat.com .

Общий призовой фонд Евро-2020 составит € 371 млн. За попадание в финальную часть сборная Беларуси получит 9, 25 млн. евро. В случае победы в одном из матчей – € 1,5 млн, а за ничью – € 750 тыс. Победитель ЕВРО-2020 заработает 10 млн. евро.

Чтобы выйти на Евро, белорусам нужно обыграть Грузию в полуфинале плей-офф Лиги наций, а затем одолеть победителя пары Косово – Македония.

Также в квалификации на Евро-2020 Беларусь выступит вместе с Голландией, Германией, Северной Ирландией и Эстонией. Чтобы пробиться в финальную часть соревнований, подопечным Криушенко надо оказаться в дуэте лучших.