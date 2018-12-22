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В случае выхода на Евро-2020 сборная Беларуси заработает 9,25 млн. евро
23.12.2018 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Официальный сайт УЕФА назвал суммы призовых Евро-2020, сообщает
Общий призовой фонд Евро-2020 составит € 371 млн. За попадание в финальную часть сборная Беларуси получит 9, 25 млн. евро. В случае победы в одном из матчей – € 1,5 млн, а за ничью – € 750 тыс. Победитель ЕВРО-2020 заработает 10 млн. евро.
Чтобы выйти на Евро, белорусам нужно обыграть Грузию в полуфинале плей-офф Лиги наций, а затем одолеть победителя пары Косово – Македония.
Также в квалификации на Евро-2020 Беларусь выступит вместе с Голландией, Германией, Северной Ирландией и Эстонией. Чтобы пробиться в финальную часть соревнований, подопечным Криушенко надо оказаться в дуэте лучших.
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Официальный сайт УЕФА назвал суммы призовых Евро-2020, сообщает championat.com.
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