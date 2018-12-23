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Перепроверка допинг-пробы белорусского тяжелоатлета Новикова с Олимпиады-2012 дала положительный результат
23.12.2018 20:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Перепроверка допинг-пробы белорусского тяжелоатлета Николая Новикова с Олимпийских Игр в Лондоне дала положительный результат.
В пробе атлета были обнаружены два анаболических агента: дегидрохлорметилтестотерон и станозолол.
Новиков на ОИ-2012 занял 7-е место в категории до 85 кг. В 2015 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы.
Также положительные пробы на Играх-2012 сдали олимпийский чемпион в категории до 105 кг украинец Алексей Торохтий, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро 2016 года в категории до 105 кг Руслан Нурудинов из Узбекистана, который был четвертым в Лондоне, болгарин Валентин Христов, который выступал за Азербайджан, и в Лондоне завоевал бронзовую медаль в категории до 56 кг, а также армянская тежелоатлетка Мелине Далузян.
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Перепроверка допинг-пробы белорусского тяжелоатлета Новикова с Олимпиады-2012 дала положительный результат
Перепроверка допинг-пробы белорусского тяжелоатлета Николая Новикова с Олимпийских Игр в Лондоне дала положительный результат.
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