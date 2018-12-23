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Hotsport: сербский тренер Лалатович может возглавить минское «Динамо»

23.12.2018 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сербский специалист Ненад Лалатович может возглавить минское «Динамо», сообщает Hotsport.

Отмечается, что Лалатович разговаривает на русском языке, что является преимуществом перед другими иностранными специалистами.

Также интерес к сербу проявляет «Астана». Впрочем, специалист ожидает продления контракта с «Радничками», которые он возглавляет с 2018 года. После 21-го тура чемпионата Сербии «Раднички» занимают 2-е место, на 9 очков отставая от «Црвены Звезды».

Отметим, в 2016 году Лалатович возглавлял «Воеводину», которая прошла «Динамо» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

В Лиге Европы тренер круто почеканил мяч во время игры. Понравилось всем, кроме судьи

 
 
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Сербский специалист Ненад Лалатович может возглавить минское «Динамо», сообщает Hotsport.
 
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