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Hotsport: сербский тренер Лалатович может возглавить минское «Динамо»
23.12.2018 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сербский специалист Ненад Лалатович может возглавить минское «Динамо», сообщает Hotsport.
Отмечается, что Лалатович разговаривает на русском языке, что является преимуществом перед другими иностранными специалистами.
Также интерес к сербу проявляет «Астана». Впрочем, специалист ожидает продления контракта с «Радничками», которые он возглавляет с 2018 года. После 21-го тура
Отметим, в 2016 году Лалатович возглавлял «Воеводину», которая прошла «Динамо» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.
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Сербский специалист Ненад Лалатович может возглавить минское «Динамо», сообщает Hotsport.
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