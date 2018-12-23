Сергей Ковальчук: «По призовым для белорусских спортсменов хотим приравнять Европейские игры к Олимпийским играм»

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук рассказал, что министерство хочет приравнять призовые за победы на Европейских играх к призовым за победы на Олимпиаде.

- Призовые за победы на Европейских играх будут на уровне Олимпийских игр, чемпионатов мира или чемпионатов Беларуси?

– Мы не просим денег дополнительно, мы перераспределим финансы в системе. Чтобы стимулировать спортсменов, мы хотим в этом плане приравнять Европейские игры к Олимпийским играм. Чтобы стипендия была такая же, как за Олимпиаду. Посмотрим, насколько наша инициатива будет поддержана со стороны главы государства и правительства.

- Это касается только стипендии, или единовременных выплат, которые за «золото» составляют около 150 тысяч долларов?

– И это тоже. Мы стимулируем и то, и другое. Спортсмены должны понимать: следует бороться за первое место. Потому что медальный зачет идет именно по золотым наградам, – сказал Ковальчук на канале «Беларусь 1».

Напомним, за победу на Олимпиадах в Рио и Пхенчхане белорусы получали 150 тыс долларов, за серебро — 75 тысяч, за бронзу — 50 тысяч.