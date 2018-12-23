Путеводитель по объектам Минского района к Европейским играм появится в январе 2019 года



Путеводитель «Минский регион — Пристоличье» к II Европейским играм появится в январе 2019 года.

— Разработаны 9 различных маршрутов. Вниманию туристов будут представлены историческое, гастрономическое, производственное и другие направления. Путеводитель состоит из 150 страниц. Он уже разработан, выпуск запланирован на январь 2019 года», — сказала заведующая сектором туризма и организационно-кадровой работы главного управления спорта и туризма Миноблисполкома Инга Малашкевич.

На каждой странице будет размещена подробная информация по объектам: сайт, адрес, контакты, описание. На основе путеводителя в будущем планируется создать туристический портал по центральному региону. Также к Европейским играм главное управление спорта и туризма совместно с главным управлением торговли и услуг выпустит путеводитель по объектам придорожного сервиса Минской области — проект будет реализован в мае 2019 года.