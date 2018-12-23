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БАТЭ опроверг информацию об интересе белградского «Партизана» к Иваничу
24.12.2018 13:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Начальник пресс-службы БАТЭ Сергей Дашкевич опроверг информацию об интересе
«Информация об интересе белградского «Партизана» к фигуре Мирко Иванича не соответствует действительности.
Совершенно непонятно, откуда взялась озвученная сумма за трансфер футболиста (1,5 млн евро – прим.), поскольку «Партизан» даже не обращался в БАТЭ по поводу приобретения Иванича», – сказал Дашкевич.
Напомним, informer.rs сообщил, что «Партизану» не удалось договориться о трансфере полузащитника БАТЭ Мирко Иванича. По информации издания, борисовчане просили за черногорца 1,5 миллиона евро. Сербы посчитали такую сумму завышенной.
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Начальник пресс-службы БАТЭ Сергей Дашкевич опроверг информацию об интересе «Партизана» к Мирко Иваничу.
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