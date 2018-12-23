«Ливерпуль» хочет получать по новому контракту с New Balance не меньше 75 млн фунтов в год – как «МЮ» от Adidas

ведет переговоры о продлении партнерского соглашения с производителем экипировки New Balance, сообщает Daily Mail.

Текущее соглашение, по которому клуб получает 45 миллионов фунтов в год, заканчивается в конце сезона-2019/20.

Сообщается, что новая сделка может стать рекордной для АПЛ. «Ливерпуль» намерен добиваться увеличения спонсорского соглашения минимум на 30 миллионов, что поможет превзойти контакт на 75 миллионов фунтов между и adidas.