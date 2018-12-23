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Матч «Динамо» «Ак Барс» посетили 12129 зрителей. Почти рекорд сезона для «Минск-Арены»

24.12.2018 19:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Ак Барсом» посетили 12129 зрителей.

Напомним, «Минск» арена вмещает 15 тысяч человек. «Динамо» в этом году еще ни разу не собирало аншлаг дома.

Рекорд сезона для «Динамо» – 12417 зрителей на матче с «Йокеритом».

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Ак Барсом» посетили 12129 зрителей.
 
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