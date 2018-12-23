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КХЛ. Минское «Динамо» впервые в сезоне одержало три победы подряд
24.12.2018 19:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило «Ак Барс» (3:2).
Таким образом, «зубры» впервые в сезоне одержали три победы подряд.
Далее команду Андрея Сидоренко ожидает выездная серия: 26 декабря «Динамо» сыграет с «Трактором», 28 декабря с «Автомобилистом», 30 декабря с «Локомотивом».
Домашняя серия «Динамо» начнется 4 января матчем со СКА.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило «Ак Барс» (3:2).
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