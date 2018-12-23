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Домрачева и Бьорндален выступят на «Рождественской гонке»-2018

24.12.2018 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен состав участников «Рождественской гонки»-2018, которая пройдет 29 декабря в немецком Гельзенкирхене. 

«Рождественская гонка»

Гельзенкирхен, Германия

Состав участников

1. Екатерина Юрлова – Антон Шипулин (Россия)
2. Ванесса Хинц – Эрик Лессер (Германия)
3. Дениз Херманн – Симон Шемп (Германия)
4. Дарья Домрачева (Беларусь) – Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия)
5. Юлия Джима – Артем Прима (Украина)
6. Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия)
7. Фуюко Татидзаки – Микито Татидзаки (Япония)
8. Лиза Тереза Хаузер – Доминик Ландертингер (Австрия)
9. Анаис Бескон – Эмильен Жакелен (Франция)
10. Вероника Виткова – Михал Крчмарж (Чехия)

 
 
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Стал известен состав участников «Рождественской гонки»-2018, которая пройдет 29 декабря в немецком Гельзенкирхене.
 
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