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Домрачева и Бьорндален выступят на «Рождественской гонке»-2018
24.12.2018 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав участников «Рождественской гонки»-2018, которая пройдет 29 декабря в немецком Гельзенкирхене.
«Рождественская гонка»
Гельзенкирхен, Германия
Состав участников
1. Екатерина Юрлова – Антон Шипулин (Россия)
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Стал известен состав участников «Рождественской гонки»-2018, которая пройдет 29 декабря в немецком Гельзенкирхене.
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