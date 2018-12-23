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Брестское «Динамо» запустило соцопрос «Если бы я был Савицким», выложив фото бланка уведомления по контракту от «Немана»
24.12.2018 18:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брестское «Динамо» выложило бланк уведомления по контракту в адрес Павла Савицкого от «Немана».
«В конце сезона-2017 «Неман» вот в таком формате предложил продлить контракт Павлу Савицкому. Полузащитник отказался. А как вы поступили бы на его месте?» – сообщает
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Брестское «Динамо» запустило соцопрос «Если бы я был Савицким», выложив фото бланка уведомления по контракту от «Немана»
Брестское «Динамо» выложило бланк уведомления по контракту в адрес Павла Савицкого от «Немана».
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