Брестское «Динамо» запустило соцопрос «Если бы я был Савицким», выложив фото бланка уведомления по контракту от «Немана»

Брестское «Динамо» выложило бланк уведомления по контракту в адрес Павла Савицкого от «Немана».

«В конце сезона-2017 «Неман» вот в таком формате предложил продлить контракт Павлу Савицкому. Полузащитник отказался. А как вы поступили бы на его месте?» – сообщает телеграм «Динамо» .

Проголосовать можно на сайте «Динамо».

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