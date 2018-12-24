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Александр Павлович: «Стоит ли верить, что в «Динамо» произошли серьезные изменения? Хотите верьте, хотите – нет» 

24.12.2018 23:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан минского «Динамо» Александр Павлович после победы над «Ак Барсом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал об изменениях в команде.

– В дальнейшем у команды тяжелый график. Много матчей с грандами КХЛ.

– Честно говоря, так далеко по календарю не смотрел. Знаю, что ждут тяжелые игры. Хотя для нас в этом сезоне они все тяжелые.

– Почему мы должны верить, что произошли серьезные изменения в команде?

– Хотите верьте, хотите — нет.

– Мы хотим верить. Но на чем это может основываться?

– Видели сегодня игру? До этого две игры, вот вам и наглядный пример, – сказал Павлович.

 
 
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Капитан минского «Динамо» Александр Павлович после победы над «Ак Барсом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал об изменениях в команде.
 
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