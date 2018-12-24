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Mediaset: переход Игуаина в «Челси», а Мораты в «Милан» – почти решенный вопрос
24.12.2018 23:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Милан», близок к переходу «Челси».
Напомним, «Милан» перед этим сезоном арендовал Игуаина за 18 миллионов евро с правом выкупа за 36 миллионов.
«Челси» предлагают миланцам форварда Альваро Морату в обмен на Игуаина, с правом выкупа у аргентинского форварда «Ювентуса» по истечению срока аренды.
Лондонцы также готовы провести обмен игроками на шесть месяцев, а по истечению срока аренд выкупить Игуаина у «Ювентуса».
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Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Милан», близок к переходу «Челси».
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