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Президент «Урала» подтвердил договоренность о переходе Полякова
24.12.2018 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью местному изданию, что защитник БАТЭ Денис Поляков перейдет в его команду.
«Мы действительно ведем с Поляковым переговоры. Точнее сказать, мы уже договорились.
Нам не надо брать много футболистов. Не надо ждать каких-то больших трансферов от нас. Мы хотим укрепить центральную зону в защите. Плюс мы надеемся на возвращение Ромы Емельянова, который может закрыть сразу две позиции. », – сказал Иванов.
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью местному изданию, что защитник БАТЭ Денис Поляков перейдет в его команду.
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