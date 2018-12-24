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Хоккеисты минского "Динамо" обыграли трехкратного обладателя Кубка Гагарина "Ак Барс"

24.12.2018 19:38 — Новости Спорта | БелТА  
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Хоккеисты минского "Динамо" обыграли трехкратного обладателя Кубка Гагарина "Ак Барс"

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли трехкратного обладателя Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды в ходе текущего сезона встречались в Казани. В сентябре один из грандов КХЛ добился непростой победы со счетом 2:0. К домашнему матчу с "Ак Барсом" динамовцы подошли, одержав две победы. Вполне понятным было желание минчан завершить серию третьей успешной игрой.

"Динамо-Минск" - "Ак Барс" (Казань) - (2:0, 0:0, 1:2)

Минск. "Минск-Арена". 12129 зрителей

Шайбы: 1:0 - Терещенко (А.Костицын, Блум, 1.07). 2:0 - С.Костицын (А.Костицын, Лисовец, 16.11, большинстве). 2:1 - Секач (Азеведо, 40.36, в большинстве). 3:1 - Буйницкий (А.Костицын, Терещенко, 44.50). 3:2 - Постма (Зарипов, 52.26, в большинстве).

Броски: 26 - 35.

Штраф: 30 -14.

Действующий чемпион КХЛ был невнимательным в защите, и на второй минуте первого периода Алексей Терещенко вовремя сыграл на добивании шайбы. Гости чаще нарушали правила, и еще в первом периоде Сергей Костицын увеличил преимущество в счете хозяев - 2:0.

Во втором периоде хозяевам площадки чаще приходилось обороняться. Подопечные Андрея Сидоренко действовали в отдельных эпизодах втроем против пятерки соперника. Несколько раз "зубров" спасал от пропущенной шайбы вратарь Юнас Энрот. Под занавес периода нападающий динамовцев Дмитрий Буйницкий был готов переправить шайбу в пустой угол ворот, но защитник казанцев успел помешать форварду.

Напряженным получился третий период на "Минск-Арене". Гостям наконец удалось реализовать большинство. Броском под перекладину отличился Иржи Секач - 2:1. После гола хоккеисты "Ак Барса" старались активнее играть в нападении, а минчане имели шанс на контратаки. В одном из таких эпизодов на 45-й минуте Дмитрий Буйницкий нанес точный кистевой бросок по воротам соперников - 3:1. Неплохие моменты увеличить преимущество имели игроки белорусского клуба Кристиан Хенкель, Александр Когалев, Теему Пулккинен.

В концовке встречи "Ак Барс" вновь надолго задержался в зоне динамовцев, но перевести игру в овертайм обладателям Кубка Гагарина не удалось. Хоккеисты минского "Динамо" одержали важную победу.

"Это лучшая игра в нашем исполнении в текущем сезоне. На мой взгляд, переломным в матче стал момент во втором периоде, когда выстояли втроем против пятерки соперника", - отметил после игры главный тренер минчан Андрей Сидоренко.

Генеральный директор "Динамо" Дмитрий Басков в раздевалке поблагодарил команду не только за победу над "Ак Барсом", но и за домашнюю серию, в которой минчане обыграли рижское "Динамо" (2:1) и братиславский "Слован" (2:1).

После 40 матчей в текущем сезоне в активе минского "Динамо" стало 28 очков. Очередные матчи чемпионата КХЛ "зубры" проведут на выезде против челябинского "Трактора" (26 декабря), "Автомобилиста" (28 декабря), а завершится серия 30 декабря встречей с ярославским "Локомотивом".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли трехкратного обладателя Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2), сообщает...
 
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