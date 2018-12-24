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Сергей Яромко: «Я очень удивлен, что Лебедева нет в сборных лучших игроков чемпионата. У меня есть вопросы к федерации»
25.12.2018 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко в интервью журналисту Tribuna.com Андрею Масловскому поделился мнением о формировании списка лучших футболистов по итогам сезона.
– На счету Лебедева 11 голов и 5 передач в чемпионате. Как оцениваете его сезон?
– Я очень удивлен, что его нет в сборных лучших игроков чемпионата. У меня есть вопросы к федерации.
– А вы считаете, что он там должен быть?
– Считаю, обязан. И не только из-за статистики, но и из-за лидерских качеств. Круг показал, сколько Дима забил решающих мячей.
– Дима хочет в сборную Беларуси.
– Ну, Диму надо знать. Он может иногда что-нибудь сказать, а потом подумать :).
– Как думаете, в сборной не затерялся бы?
– Это вопрос к тренерам «националки». Да и сыграл Дима за сборную клубов чемпионата на открытии стадиона «Динамо». Поэтому мечта сбылась :).
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Сергей Яромко: «Я очень удивлен, что Лебедева нет в сборных лучших игроков чемпионата. У меня есть вопросы к федерации»
Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко в интервью журналисту Tribuna.com Андрею Масловскому поделился мнением о формировании списка лучших футболистов по итогам...
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