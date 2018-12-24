ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Яромко: «Я очень удивлен, что Лебедева нет в сборных лучших игроков чемпионата. У меня есть вопросы к федерации»

25.12.2018 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко в интервью журналисту Tribuna.com Андрею Масловскому поделился мнением о формировании списка лучших футболистов по итогам сезона.

– На счету Лебедева 11 голов и 5 передач в чемпионате. Как оцениваете его сезон?

– Я очень удивлен, что его нет в сборных лучших игроков чемпионата. У меня есть вопросы к федерации.

– А вы считаете, что он там должен быть?

– Считаю, обязан. И не только из-за статистики, но и из-за лидерских качеств. Круг показал, сколько Дима забил решающих мячей.

– Дима хочет в сборную Беларуси.

– Ну, Диму надо знать. Он может иногда что-нибудь сказать, а потом подумать :).

– Как думаете, в сборной не затерялся бы?

– Это вопрос к тренерам «националки». Да и сыграл Дима за сборную клубов чемпионата на открытии стадиона «Динамо». Поэтому мечта сбылась :).

«Журналистов уважаю, но когда кто-то гавкает про отставку в 4-м туре…» Яромко – о Дулубе, Дубайиче и сложном сезоне

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко в интервью журналисту Tribuna.com Андрею Масловскому поделился мнением о формировании списка лучших футболистов по итогам...
 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. «Амур» примет «Витязь», СКА в гостях у «Куньлуня»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика