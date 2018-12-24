Виктор Гончаренко: «Капский всегда в моей памяти. Я написал несколько глав для книги про него – когда выйдет, поймете, что это был за человек»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, какой след в его жизни оставил Анатолий Капский, который умер осенью после продолжительной болезни.

– Вы побеждали «Баварию» с БАТЭ и «Реал» с ЦСКА. Когда было больше поздравлений?

– После «Баварии» их было очень много, да и сейчас тоже. Но в этот раз мне очень не хватало сообщения Капского. Он всегда писал одним из первых.

– Анатолий Капский – глава БАТЭ, где вы начали тренерскую карьеру, — скончался 22 сентября. 23-го у ЦСКА игра со «Спартаком». Как вы пережили этот день?

– Доктор таблеток надавал, так что состояние было суперспокойным. Но из головы этого не выкинешь. Не было сил даже покричать — в груди сперло.

– Во время матча отвлеклись?

– В любую паузу приходили мысли об этом. Чуть что – мысли возвращались. Что интересно: было легко, когда мы стояли у гроба. Сначала дома у Капского собрались, потом – в храм, на стадион и только потом – кладбище. Знаете, воспринималось, что он вот, рядом. Ну да, лежит – но ведь все еще с нами.

Но с каждым днем ты понимаешь, что это не так. Сейчас мне даже тяжелее, чем тогда. Более того, не могу удалить из телефона переписку, фото. Рука не поворачивается. Он всегда в моей памяти.

– Капский для вас был как второй отец?

– Я написал несколько глав для книги про Капского – когда выйдет, поймете, что это был за человек. Если вкратце – он умел разглядеть в человеке какие-то качества и подобрать должность, где он раскрывался. Я вот не понимаю, зачем в 2007-м он взял молодого парня, который закончил с футболом, и назначил главным.

И впредь искренне поддерживал, волновался за меня, гнал вперед. К нему нельзя было не прислушиваться. Я и сам ему звонил, когда слышал о предложениях, в том числе из России, и спрашивал совета. Он отговаривал: «Туда не иди, время твое придет». Но когда Капскому сделали операцию (а потом и другую), уже я не имел права уйти.

– Что вас особенно восхищало в Капском?

– Умение задавать вопросы. Вроде ты не в настроении, он звонит – и вытаскивает у тебя из глубины подсознания что угодно. Жена мне потом говорит: «Ты мне никогда этого не рассказывал». А как, если не задашь вопрос правильно?

Я взял на работу в БАТЭ повара. Хороший, нам с ребятам нравился, готовил нужную пищу профессионально, в отличие от того, что раньше был. Однажды повар накосячил, что-то там хреново сделал. Я пытался от Капского это скрыть, но знал: все равно всплывет. Потому что он умеет задавать вопросы. Утаить что-то — бессмысленно. Капский не любит шестерок, они ему не нужны. Позвонит другим, составит в голове картину, потом снова ко мне — и бьет фактами.

Еще одно качество, важное для руководителя, — сочетание жесткости управленческих решений с внутренней добротой. Ко мне он хоть и относился как к сыну, ругался, блин, так, что искры летели. Но какими бы оскорблениями Капский ни сыпал, на него никто не обижался. Все понимали: он первый, кто придет на помощь, – цитирует Гончаренко Sport24.ru .