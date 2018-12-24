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Яромко про вопрос об отставке в начале сезона: «А кто этот вопрос задавал? Пришел какой-то пацан с рогаткой и без аккредитации»
25.12.2018 10:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко вспомнил о вопросе журналиста про отставку в начале сезоне.
– Если вы сами в какой-то момент задумывались о возможной отставке, почему так резко отреагировали на вопрос о ней на пресс-конференции после игры с «Ислочью»?
– Так а кто это вопрос задавал? Я что, не понимаю, откуда это? Я знаю все. Пришел какой-то пацан с рогаткой и без аккредитации, не представился и начал что-то рассказывать. Я своим футболистам часто говорю, что журналистов уважаю, но когда кто-то гавкает про отставку в четвертом туре… Ладно, давай здоровье беречь :) – сказал Яромко в
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Яромко про вопрос об отставке в начале сезона: «А кто этот вопрос задавал? Пришел какой-то пацан с рогаткой и без аккредитации»
Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко вспомнил о вопросе журналиста про отставку в начале сезоне.
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