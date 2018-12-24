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Минское «Динамо» опровергло информацию об интересе к тренеру Лалатовичу 

25.12.2018 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-служба минского «Динамо» опровергла информацию об интересе клуба к сербскому тренеру Ненаду Лалатовичу, возглавляющему «Раднички», сообщает «Прессбол».

Ранее сообщалось, что он может стать рулевым минского «Динамо». Также отмечалось об интересе к Лалатовичу со стороны «Астаны».

Лалатович, помимо клуба «Раднички», тренировал сербские команды «Срем», «Пролетер», «Вождовац», «Напредак», «Црвена Звезда», «Борац», «Войводина» и «Чукарички», сборные Сербии U-20 и U-21.

Напомним, ожидается, что  минское «Динамо» в скором времени сменит владельца.

 
 
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Пресс-служба минского «Динамо» опровергла информацию об интересе клуба к сербскому тренеру Ненаду Лалатовичу, возглавляющему «Раднички», сообщает «Прессбол».
 
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