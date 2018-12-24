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Минское «Динамо» опровергло информацию об интересе к тренеру Лалатовичу
25.12.2018 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-служба минского «Динамо» опровергла
Ранее сообщалось, что он может стать рулевым минского «Динамо». Также отмечалось об интересе к Лалатовичу со стороны «Астаны».
Лалатович, помимо клуба «Раднички», тренировал сербские команды «Срем», «Пролетер», «Вождовац», «Напредак», «Црвена Звезда», «Борац», «Войводина» и «Чукарички», сборные Сербии U-20 и U-21.
Напомним, ожидается, что минское «Динамо» в скором времени сменит владельца.
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Пресс-служба минского «Динамо» опровергла информацию об интересе клуба к сербскому тренеру Ненаду Лалатовичу, возглавляющему «Раднички», сообщает «Прессбол».
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