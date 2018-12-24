Максим Петкевич: «В футболе нет медалей совсем, а деньги бешеные, и залы, мячи – все выделяется им»

Чемпион мира по муай-тай Максим Петкевич поделился мнением о медальных успехах в разных видах спорта.

«Обидно больше знаете за что? За футбол. Нет медалей совсем, а деньги бешеные, и залы, мячи – все выделяется им. В боксе тоже есть свои люди, которые завоевывают победы, как и на Олимпиадах. У нас большие результаты, но нет залов хороших, все оплачиваем за свои деньги», – сказал Петкевич в эфире СТВ .