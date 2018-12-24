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Антон Шипулин: «Спорт стал очень грязным. Ты не можешь бороться с ветряными мельницами и доказывать всему миру, что ты чист»

25.12.2018 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что спорт уже не приносит ему такого удовольствия, как было раньше.

– Я пока полгода дома восстанавливался, ждал момент, когда мне захочется бегать, вернуться на лыжи. Но такой момент резко не наступил. Я взял на сбор Легкова, он великий мотиватор. Мы с ним вставали каждый день в 6 утра, чтобы сделать трехчасовую тренировку на море в Греции. И я понимал тогда, что должно быть желание, как было три-четыре года назад.

Мы общались с тренером Крючковым и поняли, что нет желания как три-четыре года назад, когда мы выходили на занятие с горящими глазами, понимали, что тренировка даст результат, считали каждую секунду, аналитику. Мне это было интересно.

Сейчас я понимаю, что мне это уже не так интересно. И каждую секунду я думаю не о спорте, а доме, семье. Спорт сейчас стал очень грязным. Если раньше была чистота спорта, ты верил в людей, ты знал, что спорт и политика – это разные вещи, ты можешь показывать свою силу на турнирах, то сейчас двойные стандарты. Ты не можешь бороться с ветряными мельницами и доказывать всему миру, что ты чист», – рассказал Шипулин.

Шипулин устал от биатлона. Давайте простим ему это

 
 
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Российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что спорт уже не приносит ему такого удовольствия, как было раньше.
 
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