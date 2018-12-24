ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Урал» объявил о переходе Полякова

25.12.2018 14:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник БАТЭ Денис Поляков официально стал игроком «Урала».

Екатеринбургский клуб заключил с 27-летним футболистом долгосрочный контракт.

Белорусский игрок переходит в «Урал» на правах свободного агента. Срок его договора с БАТЭ истекает 31 декабря 2018 года.

С января по май Поляков выступал за кипрский АПОЭЛ, после чего вернулся в БАТЭ, где в 8 матчах минувшего чемпионата Беларуси забил один гол.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник БАТЭ Денис Поляков официально стал игроком «Урала».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорус Сергей Новиков выиграл звание чемпиона по версии WBC
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика