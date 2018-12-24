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«Урал» объявил о переходе Полякова
25.12.2018 14:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник БАТЭ Денис Поляков официально стал игроком «Урала».
Екатеринбургский клуб заключил с 27-летним футболистом долгосрочный контракт.
Белорусский игрок переходит в «Урал» на правах свободного агента. Срок его договора с БАТЭ истекает 31 декабря 2018 года.
С января по май Поляков выступал за кипрский АПОЭЛ, после чего вернулся в БАТЭ, где в 8 матчах минувшего чемпионата Беларуси забил один гол.
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Защитник БАТЭ Денис Поляков официально стал игроком «Урала».
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