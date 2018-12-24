Андрей Воронков: «Доктора в «Городее» не было. Его уволили – из-за проблем с Дубайичем»

Экс-нападающий молодежной, олимпийской и национальной сборной Беларуси Андрей Воронков в интервью «Прессболу» рассказал о том, как покинул «Городею».

– «Городею» ты покинул в июле. Чем занимался последние полгода?

– Восстанавливался после травмы. Много тренировался, посещал разных реабилитологов. Но в итоге за это время ничего не растерял, а наверное, даже приобрел. Решил мелкие проблемы со здоровьем. В общем, все наладилось.

– Что за травма?

– Еще на сборах с «Городеей» повредил приводящие мышцы. Доктора в команде не было. Его уволили – из-за проблем с Дубайичем. Никто в этой ситуации помочь мне не мог. Человек, который носил сумку доктора, все совал обезболивающие и говорил: пей, пройдет в процессе. До лета мучился. А потом пришлось долго восстанавливаться. Тренировался и в Минске, и в Мозыре, – сказал Воронков.