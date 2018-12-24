Владимир Плющев: «Минску нужен и клуб, и сборная, но вся проблема в том, что они не с той стороны ищут мозги»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал «Чемпионату» отсутствие конкуренции в Западной конференции.

– Есть руководители, которые больше уделяют внимания своим командам. Есть противоположные примеры. Сколько можно Череповцу болтаться в таком состоянии, в котором он болтается? Это что, первый год? Из года в год там меняют руководителей, которые далеко не хоккейные люди. Поэтому и происходит все это дело.

Хотя Череповец один из первых построил новый комфортный дворец. Находится между двумя столицами, вполне мог бы использовать хоккейные ресурсы этих столиц. Но когда не те люди, не тот результат.

– Если брать иностранные команды, то есть «Йокерит», а есть все остальные…

– У Риги свои проблемы. У проблемы носят финансовый характер. Минску нужен и клуб, и сборная, но вся проблема в том, что они не с той стороны ищут мозги, – сказал Плющев.