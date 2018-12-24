﻿ Владимир Плющев: «Минску нужен и клуб, и сборная, но вся проблема в том, что они не с той стороны ищут мозги». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Плющев: «Минску нужен и клуб, и сборная, но вся проблема в том, что они не с той стороны ищут мозги»

25.12.2018 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал «Чемпионату» отсутствие конкуренции в Западной конференции.

– Есть руководители, которые больше уделяют внимания своим командам. Есть противоположные примеры. Сколько можно Череповцу болтаться в таком состоянии, в котором он болтается? Это что, первый год? Из года в год там меняют руководителей, которые далеко не хоккейные люди. Поэтому и происходит все это дело.

Хотя Череповец один из первых построил новый комфортный дворец. Находится между двумя столицами, вполне мог бы использовать хоккейные ресурсы этих столиц. Но когда не те люди, не тот результат.

– Если брать иностранные команды, то есть «Йокерит», а есть все остальные…

– У Риги свои проблемы. У «Слована» проблемы носят финансовый характер. Минску нужен и клуб, и сборная, но вся проблема в том, что они не с той стороны ищут мозги, – сказал Плющев.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал «Чемпионату» отсутствие конкуренции в Западной конференции.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Mondo.rs: «Милич на следующей неделе подпишет трехлетний контракт с БАТЭ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика