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As: Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барсу» и часто звонит руководству

25.12.2018 19:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «ПСЖ» Неймар все еще рассчитывает перейти в «Барселону».

По информации As, бразилец по-прежнему хочет вернуться и пытается дать понять это «Барсе». Источник в «Барселоне» сообщил изданию, что Неймар постоянно звонит руководству клуба.

В «Барселоне» считают, что его трансфер будет сложно осуществить. Опции выкупа этим летом не будет, а в 2020 году она составит 160 миллионов евро.

В клубе понимают, что у Неймара осталась сильная связь и с городом, и с командой, он поддерживает отношения с игроками и заходит в раздевалку, когда приезжает в Испанию.

Один из вариантов, при которых этот трансфер может осуществиться – переход Усмана Дембеле в «ПСЖ», который хочет иметь как можно больше игроков сборной Франции в составе.

 
 
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Нападающий «ПСЖ» Неймар все еще рассчитывает перейти в «Барселону».
 
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