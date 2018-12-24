Юрий Вергейчик: «Чтобы вернуть футбол в регионы, планируем увеличение ротации между высшей и первой лигами»

Генеральный секретарь АБФФ Юрий Вергейчик в эфире «Спорт-кадра» объяснил, как вернуть футбол в регионы.

«Отдельная проблема – это футбол в регионах. Тему футбола в регионах хочется рассмотреть в контексте развития футбольных клубов. В стране есть регионы с богатыми футбольными традициями. В этих городах футбол устроен так: есть клуб, есть ДЮСШ, есть большое количество преданных болельщиков, есть соответствующая высшей лиги инфраструктура. Есть все для развития. Но реалии таковы, что местный клуб, который должен быть вершиной пирамиды, пребывает в упадке и даже не выступает в высшей лиге. Примеры на поверхности: Бобруйск, Лида, Молодечно, Новополоцк, Пинск, Барановичи.

В тоже время в Минске мы имеем дело с диаметрально противоположной ситуацией. Выступающие в высшей лиге клубы есть, а инфраструктура у них отсутствует. Команды-однодневки. Чтобы поддержать и вернуть футбол в регионы, планируем следующие шаги: увеличение ротации между высшей и первой лигами; повышение лицензионных требований (обязательное наличие команд от 7 до 17 лет)», – сказал Вергейчик.

Напомним, в сезоне-2019 в высшей лиге будет рекордное количество команд, которые представляют Минск и столичный район. Это «Энергетик-БГУ», «Динамо», «Минск», «Торпедо», «Ислочь» и «Луч».