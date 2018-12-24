ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Вергейчик: «Чтобы вернуть футбол в регионы, планируем увеличение ротации между высшей и первой лигами»

25.12.2018 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Генеральный секретарь АБФФ Юрий Вергейчик в эфире «Спорт-кадра» объяснил, как вернуть футбол в регионы.

«Отдельная проблема – это футбол в регионах. Тему футбола в регионах хочется рассмотреть в контексте развития футбольных клубов. В стране есть регионы с богатыми футбольными традициями. В этих городах футбол устроен так: есть клуб, есть ДЮСШ, есть большое количество преданных болельщиков, есть соответствующая высшей лиги инфраструктура. Есть все для развития. Но реалии таковы, что местный клуб, который должен быть вершиной пирамиды, пребывает в упадке и даже не выступает в высшей лиге. Примеры на поверхности: Бобруйск, Лида, Молодечно, Новополоцк, Пинск, Барановичи.

В тоже время в Минске мы имеем дело с диаметрально противоположной ситуацией. Выступающие в высшей лиге клубы есть, а инфраструктура у них отсутствует. Команды-однодневки. Чтобы поддержать и вернуть футбол в регионы, планируем следующие шаги: увеличение ротации между высшей и первой лигами; повышение лицензионных требований (обязательное наличие команд от 7 до 17 лет)», – сказал Вергейчик.

Напомним, в сезоне-2019 в высшей лиге будет рекордное количество команд, которые представляют Минск и столичный район. Это «Энергетик-БГУ», «Динамо», «Минск», «Торпедо», «Ислочь» и «Луч».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный секретарь АБФФ Юрий Вергейчик в эфире «Спорт-кадра» объяснил, как вернуть футбол в регионы.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Хмыз, Пулккинен и еще 23 игрока минского «Динамо» попали в выездной состав, Уиркош отправился в сборную Канады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика