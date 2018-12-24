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Владимир Белявский: «В «Энергетике-БГУ» даже 500 долларов никто не получает»

25.12.2018 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский в эфире «Спорт-кадра» объяснил, почему клуб вышел из отпуска 1 декабря.

«Чистим поле и приступаем к тренировкам. Идет становление коллектива. Ребята понимают, что им это надо. В такие моменты развивается психология, люди понимают, ради чего это все делается.

Возьмите времена СССР. 2-2,5 недели – это максимальный отдых. Больше и не надо. Теряется то, что нарабатывали. Для развития футболистов много отдыхать вредно. 20 дней отпуска хватит. Больше никто не отдыхает.

Будем сейчас тренироваться в одноразовом или двухразовом режиме, в зависимости от недели. Потом уедем в Украину на сборы на две недели. После вернемся в Беларусь и по возможности организуем еще один сбор в Украине.

У нас нет больших зарплат. В «Энергетике-БГУ» даже 500 долларов никто не получает. Даже у лидеров нет таких зарплат. У нас молодежь, много студентов», – сказал Белявский.

 
 
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Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский в эфире «Спорт-кадра» объяснил, почему клуб вышел из отпуска 1 декабря.
 
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