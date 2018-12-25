Коноплев о Евро-2026: «Вопрос окончательно решим в феврале на переговорах в Минске. Польша, Литва, Беларусь»

Председатель БФГ Владимир Коноплев в эфире «Спорт-кадра» подвел итоги года.

Об итогах года

Год был очень непростой. Главное, что сборная Беларуси не попала на чемпионат мира. Хотя все для этого было готово. Это случайность. Не хочу, чтобы она превратилась в закономерность. Тем не менее, может в мой адрес полетят смешки, но скажу, что главной задачей для национальной команды остаются Олимпийские игры-2020. На это будем настраивать ребят.

О детском гандболе

У нас какая идея. Есть школа Мироновича. Есть РЦОР. Фередация хочет, чтобы появился еще третий центр. Чтобы появилась соревновательная позиция. Это Фрунзенский район. Там много жилых домов и школ. Через лет 5-6 там появятся новые звездочки. Открывать его будем в феврале 2019 года.

О Евро-2026

Недавно общался с президентом федерации гандбола Польши. Что-то он был не в настроении. Но мы договорились, что в феврале проведем встречу. Я уточнил, не откажется ли он, как это сделали россияне (белорусы собирались подать заявку на проведение совместного чемпионата Европы с Россией в 2022 году – прим.). Он считает, что нужна еще третья страна для заявки. Об этом мы разговаривали еще раньше по телефону. Я сразу связался с коллегой из Литвы. Они готовы присоединиться. Этот вопрос окончательно решим в феврале на переговорах в Минске. Польша, Литва, Беларусь.

Президент Беларуси дал добро подать заявку на проведение турнира в 2026 году. Но это только подача заявки, эту борьбу еще выиграть надо. Сейчас мода такая, что не меньше трех стран должны проводить турнир. По территориальному признаку удобны такие города: Брест, Минск, Вильнюс и Варшава. Это такой треугольник, что можно даже на машинах ездить спокойно.