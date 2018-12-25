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Коноплев о Евро-2026: «Вопрос окончательно решим в феврале на переговорах в Минске. Польша, Литва, Беларусь»
25.12.2018 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель БФГ Владимир Коноплев в эфире
Об итогах года
Год был очень непростой. Главное, что сборная Беларуси не попала на чемпионат мира. Хотя все для этого было готово. Это случайность. Не хочу, чтобы она превратилась в закономерность. Тем не менее, может в мой адрес полетят смешки, но скажу, что главной задачей для национальной команды остаются Олимпийские игры-2020. На это будем настраивать ребят.
О детском гандболе
У нас какая идея. Есть школа Мироновича. Есть РЦОР. Фередация хочет, чтобы появился еще третий центр. Чтобы появилась соревновательная позиция. Это Фрунзенский район. Там много жилых домов и школ. Через лет 5-6 там появятся новые звездочки. Открывать его будем в феврале 2019 года.
О Евро-2026
Недавно общался с президентом федерации гандбола Польши. Что-то он был не в настроении. Но мы договорились, что в феврале проведем встречу. Я уточнил, не откажется ли он, как это сделали россияне (белорусы собирались подать заявку на проведение совместного чемпионата Европы с Россией в 2022 году – прим.). Он считает, что нужна еще третья страна для заявки. Об этом мы разговаривали еще раньше по телефону. Я сразу связался с коллегой из Литвы. Они готовы присоединиться. Этот вопрос окончательно решим в феврале на переговорах в Минске. Польша, Литва, Беларусь.
Президент Беларуси дал добро подать заявку на проведение турнира в 2026 году. Но это только подача заявки, эту борьбу еще выиграть надо. Сейчас мода такая, что не меньше трех стран должны проводить турнир. По территориальному признаку удобны такие города: Брест, Минск, Вильнюс и Варшава. Это такой треугольник, что можно даже на машинах ездить спокойно.
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Коноплев о Евро-2026: «Вопрос окончательно решим в феврале на переговорах в Минске. Польша, Литва, Беларусь»
Председатель БФГ Владимир Коноплев в эфире «Спорт-кадра» подвел итоги года.
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