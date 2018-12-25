Дмитрий Парфенов: «Робсон был соседом Баранова на базе. Пиво было Васино. Но бутылки под холодную воду в ванной поставил именно бразилец»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Парфенов вспомнил о выступлениях в московском клубе с белорусом Василем Барановым и бразильцами.

– «Спартак» ваших времен был ярчайшей командой. Кто особенно поражал волевыми качествами?

– Многие. Тот же Вася Баранов мог играть с травмой задней поверхности бедра и ничего не говорить. Сильные были люди с огромным духом. Кечинов, например, даже не знал, что у него «кресты». Полгода протянул в режиме: игра – неделя восстановления – игра. Цымбаларь, царствие небесное, прилетел на «золотой» матч 1996 года из Одессы, где месяц кушал раков и отдыхал с семьей. Приехал, забил, отдал – мы чемпионы.

– Даже так?

– Илья сам рассказывал, что сидел дома, когда позвонил Романцев и попросил прилететь.

– С вами похожее случалось?

– Как-то отсутствовал две недели, был на реабилитации в Германии. Прилетаю – встречают в аэропорту, отвозят в Тарасовку, а завтра я в составе. Мы тогда 1:0 ЦСКА обыграли, Баранов забил.

– С травмами тоже играли?

– Разное бывало. Порой скажешь доктору Василькову перед игрой: «Сергеич, болит». А он в ответ: «Ты тайм потерпи. Потом посмотри на лавку и покажи, что нужна замена, и мы тебя поменяем». Ты терпишь, затем оборачиваешься на скамейку, а они все в другую сторону смотрят (улыбается). Думаешь: «Ладно, дотерплю до конца.

– При вас Баранов затопил комнату в Тарасовке?

– На самом деле это вина Робсона. Именно он поставил пиво охлаждаться в ванной.

– Новая трактовка классической истории.

– Робсон был соседом Баранова по номеру в Тарасовке. Пиво было Васино. Но бутылки под холодную воду в ванной поставил именно Роба. А дальше этикетки отклеились и забили слив. Случился маленький потоп. И все накинулись на Васю.

– Удивились тому, что Баранов так резко пропал из виду?

– А Вася всегда шутил: «Вот закончу играть – уеду, построю большой забор, закроюсь и буду ловить рыбу». Оказалось – не шутка, – цитирует Парфенова «Чемпионат» .

Василий Баранов выступал за «Спартак» с 1998 по 2003 год на позиции полузащитника. Сейчас ему 46 лет. О том, чем занимается бывший лидер «Спартака» точно неизвестно. С журналистами Баранов предпочитает не общаться.

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