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НБА. «Сан-Антонио» – «Денвер», «Даллас» примет «Новый Орлеан» и другие матчи

26.12.2018 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. Набирающий ход «Сан-Антонио» встретится с лидером Западной конференции «Денвером».

«Даллас» Дончича попытается прервать серию из шести поражений в игре с «Новым Орлеаном» Дэвиса, который проиграл четыре раза подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Финикс
Дата проведения
27 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Превью

Детройт – Вашингтон
Дата проведения
27 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Превью

Майами – Торонто
Дата проведения
27 декабря, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

Бруклин – Шарлотт
Дата проведения
27 декабря, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью

Атланта – Индиана
Дата проведения
27 декабря, 03.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Превью

Чикаго – Миннесота
Дата проведения
27 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

Мемфис – Кливленд
Дата проведения
27 декабря, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

Сан-Антонио – Денвер
Дата проведения
27 декабря, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью

Даллас – Новый Орлеан
Дата проведения
27 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

Клипперс – Сакраменто
Дата проведения
27 декабря, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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НБА. «Сан-Антонио» – «Денвер», «Даллас» примет «Новый Орлеан» и другие матчи

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
 
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