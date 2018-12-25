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НБА. «Сан-Антонио» – «Денвер», «Даллас» примет «Новый Орлеан» и другие матчи
26.12.2018 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей. Набирающий ход «Сан-Антонио» встретится с лидером Западной конференции «Денвером».
«Даллас» Дончича попытается прервать серию из шести поражений в игре с «Новым Орлеаном» Дэвиса, который проиграл четыре раза подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
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