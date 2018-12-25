ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Кубарев: «Хочу сказать огромное спасибо всем, с кем мне пришлось поработать в Жодино»

26.12.2018 16:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Экс-главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев попрощался с командой, сообщает пресс-служба клуба.

«Хочу сказать огромное спасибо всем, с кем мне пришлось поработать в Жодино – работникам клуба, стадиона, руководству, тренерско-административному составу, футболистам. Ваше профессиональное отношение к своим обязанностям и человеческое отношение заслуживают уважения и благодарности.

Особенно хочется поблагодарить преданных торпедовских болельщиков, которые поддерживали команду даже в самых сложных ситуациях. Именно вы внесли свой большой вклад в победы «автозаводцев», именно вы помогали нам «дожимать» соперников в самые решающие моменты. Пускай ваше «черно-белое» сердце всегда бьется в унисон с родной командой.

Хочется искренне пожелать всем накануне светлых новогодних праздников здоровья, добра, любви, верных и надежных друзей и исполнения самых заветных желаний! Пусть Новый год принесет всем нам только приятные и радостные эмоции и позитив!» – заявил Кубарев.

Напомним, Кубарев возглавил жодинскую команду в июле 2017 года, под его руководством «автозаводцы» дважды финишировали в чемпионате на пятой позиции.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев попрощался с командой, сообщает пресс-служба клуба.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Работник «Немана» украл 4,6 тыс евро у тренера. Деньги были выделены команде для поездки детей на турнир в Эстонию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика