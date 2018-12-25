Олег Кубарев: «Хочу сказать огромное спасибо всем, с кем мне пришлось поработать в Жодино»

Экс-главный тренер Олег Кубарев попрощался с командой, сообщает пресс-служба клуба.

«Хочу сказать огромное спасибо всем, с кем мне пришлось поработать в Жодино – работникам клуба, стадиона, руководству, тренерско-административному составу, футболистам. Ваше профессиональное отношение к своим обязанностям и человеческое отношение заслуживают уважения и благодарности.

Особенно хочется поблагодарить преданных торпедовских болельщиков, которые поддерживали команду даже в самых сложных ситуациях. Именно вы внесли свой большой вклад в победы «автозаводцев», именно вы помогали нам «дожимать» соперников в самые решающие моменты. Пускай ваше «черно-белое» сердце всегда бьется в унисон с родной командой.

Хочется искренне пожелать всем накануне светлых новогодних праздников здоровья, добра, любви, верных и надежных друзей и исполнения самых заветных желаний! Пусть Новый год принесет всем нам только приятные и радостные эмоции и позитив!» – заявил Кубарев.

Напомним, Кубарев возглавил жодинскую команду в июле 2017 года, под его руководством «автозаводцы» дважды финишировали в чемпионате на пятой позиции.