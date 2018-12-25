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Буйницкий сравнялся с Андреем Костицыным в списке лучших снайперов минского «Динамо»
26.12.2018 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское
Шайбу в составе белорусского клуба забросил Дмитрий Буйницкий. Для нападающего это десятое взятие ворот в сезоне. Таким образом, Буйницкий сравнялся с
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» в гостях уступило «Трактору» (1:2).
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