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«Ливерпуль» выиграл первый круг АПЛ с 6-очковым отрывом

26.12.2018 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» в матче 19-го тура чемпионата Англии (4:0).

Команда Юргена Клоппа стала победителем первого круга в АПЛ, опережая идущий вторым «Тоттенхэм» на шесть очков и «Манчестер Сити», опустившийся на третью позицию, – на семь.

В 19 турах мерсисайдцы набрали 51 очко, не потерпев ни одного поражения – 16 побед и три ничьих.

В матче 20-го тура «Ливерпуль» 29 декабря примет на своем поле «Арсенал».

«Ливерпуль» выиграл первый круг АПЛ с 6-очковым отрывом

 
 
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«Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» в матче 19-го тура чемпионата Англии (4:0).
 
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