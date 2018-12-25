«Ливерпуль» выиграл первый круг АПЛ с 6-очковым отрывом

«Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» в матче 19-го тура чемпионата Англии (4:0).

Команда Юргена Клоппа стала победителем первого круга в АПЛ, опережая идущий вторым «Тоттенхэм» на шесть очков и «Манчестер Сити», опустившийся на третью позицию, – на семь.

В 19 турах мерсисайдцы набрали 51 очко, не потерпев ни одного поражения – 16 побед и три ничьих.

В матче 20-го тура «Ливерпуль» 29 декабря примет на своем поле «Арсенал».



