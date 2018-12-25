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Андрей Сидоренко: «Глупая ошибка в средней зоне привела к поражению. Тем не менее, мы прогрессируем»
26.12.2018 20:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал результат матча с «Трактором» (1:2), сообщает
«Такое поражение, конечно, оставило неприятный осадок. Команда сегодня играла, создавала моменты, которые нужно было реализовывать. Наработали больше, чем на один гол. Но это спорт. Глупая ошибка в средней зоне привела к поражению. Тем не менее, мы прогрессируем. Надо сделать выводы и двигаться дальше», – сказал Сидоренко.
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Андрей Сидоренко: «Глупая ошибка в средней зоне привела к поражению. Тем не менее, мы прогрессируем»
Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал результат матча с «Трактором» (1:2), сообщает пресс-служба клуба.
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