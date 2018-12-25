|
Чемпионат Италии. «Интер» против «Наполи», «Рома» одолела «Сассуоло», «Ювентус» в гостях вырвал ничью у «Аталанты»
- Размер текста:
- A
- A
- A
В 18-м туре серии А «Милан» сыграет с «Фрозиноне», «Ювентус» – с «Аталантой», «Рома» встретится с «Сассуоло», а «Интер» сразится с «Наполи».
Чемпионат Италии
18-й тур
- Дата проведения
-
26 декабря, 14.30, «Stadio Benito Stirpe»
Фрозиноне –
Спортьелло, Гольданига, Ариаудо (Саламон, 76), Крайнц, Гильоне (Дзампано, 74), Чибса, Крисетиг, Майелло, Бегетто, Чиано, Пинамонти (Чиофани, 80).
Милан –
Доннарумма, Калабрия (Конти, 74), Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Бакайоко, Чалханоглу, Кастильехо (Лаксальт, 74), Игуаин, Кутроне.
- Предупреждения:
-
Доннарумма
(37), Гильоне
(41), Крисетиг
(54).
- Дата проведения
-
26 декабря, 17.00, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
-
0:1 –
2, автогол Гимшити,
1:1 –
24 Сапата,
2:1 –
56 Сапата,
2:2 –
78 Роналду.
Аталанта –
Бериша, Масьелло (Барроу, 86), Гимшити, Манчини, Хатебур, Фройлер, Пашалич (Госенс, 67), Кастань, Гомес, Иличич (Пессина, 77), Сапата.
Ювентус –
Шченсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Джан, Хедира (Роналду, 65), Дибала, Манджукич, Дуглас Коста (Пьянич, 57).
- Предупреждения:
-
Бентанкур
(18), Сапата
(29), Манчини
(32), Кьеллини
(38), Хатебур
(59), Манджукич
(62), Фройлер
(90).
- Удаление:
-
Бентанкур
(53).
- Дата проведения
-
26 декабря, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
- Голы:
-
0:1 –
30 Луис Фелипе,
0:2 –
89 Лулич.
Болонья –
Скорупски, Калабрези, Ларангейра, Хеландер, Маттьелло (Орсолини, 61), Поли (Дестро, 83), Надь, Сванберг, Крейчи, Сантандер, Оквонкво (Паласио, 65).
Лацио –
Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Марушич, Милинкович-Савич (Лукаку, 74), Лейва, Луис Альберто, Лулич, Корреа (Пароло, 67), Кайседо (Иммобиле, 61).
- Предупреждения:
-
Калабрези
(45), Паласио
(81).
- Дата проведения
-
26 декабря, 17.00, «Сарденья»
- Гол:
-
1:0 –
45 Фариас.
Кальяри –
Краньо, Срна, Чеппителли, Пизакане, Падоин, Фараго, Чигарини (Брадарич, 87), Барелла, Жоао Педро (Ионицэ, 16), Паволетти, Фариас (Сау, 74).
Дженоа –
Раду, Бираски, Ромеро (Фавилли, 66), Кришито, Сандро (Куаме, 46), Ролон, Хильемарк (Велозу, 77), Бесса, Педру Перейра, Пентек, Лазович.
- Предупреждения:
-
Ромеро
(1), Ролон
(41), Фариас
(45), Фараго
(65), Чигарини
(75), Пентек
(82).
- Дата проведения
-
26 декабря, 17.00, «Артемио Франки»
- Гол:
-
0:1 –
45 Инглезе.
Фиорентина –
Лафон, Миленкович (Лорини, 40), Пеццелья, Витор Уго, Бираги, Бенасси (Жерсон, 54), Верету, Фернандеш (Чеккерини, 69), Кьеза, Симеоне, Пьяца.
Парма –
Сепе, Гаццола, Якопони, Бастони, Гальоло, Дейола, Штулац (Скоццарелла, 46), Ригони (Барилла, 75), Силигарди (Жервиньо, 87), Инглезе, Биабиани.
- Предупреждения:
-
Миленкович
(13), Ригони
(18), Пеццелья
(31), Лорини
(40), Биабиани
(74), Жерсон
(88), Инглезе
(89), Дейола
(90).
- Удаление:
-
Витор Уго
(65).
- Дата проведения
-
26 декабря, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
-
1:0 –
47 Куальярелла,
2:0 –
59 Рамирес.
Сампдория –
Аудеро, Сала, Андерсен, Колли, Мурру, Прат (Янкто, 87), Экдаль, Линетти, Сапонара (Рамирес, 46), Куальярелла, Капрари (Дефрель, 75).
Кьево –
Соррентино, Бани, Цесар, Барба, Лерис, Оби (Хетемай, 15), Радованович, Ярошиньски (Депаоли, 66), Кийине (Джаккерини, 71), Стемпиньски, Меджорини.
- Предупреждения:
-
Андерсен
(56), Цесар
(74), Рамирес
(84).
- Дата проведения
-
26 декабря, 20.00, «Олимпико ди Торино»
- Голы:
-
1:0 –
44 Нкулу,
2:0 –
49 де Сильвестри,
3:0 –
75 Яго Фальке.
Торино –
Ичасо, Иццо, Нкулу, Моретти, де Сильвестри, Ринкон (Лукич, 79), Базелли (Мейте, 71), Айна, Яго Фальке (Беренгер, 80), Дзадза, Белотти.
Эмполи –
Проведель, Весели, Сильвестре, Майетта (Расмуссен, 55), Ди Лоренцо, Крунич, Беннасер, Траоре (Зайц, 63), Антонелли, Мраз (ла Гумина, 50), Капуто.
- Предупреждения:
-
Ринкон
(19), Весели
(42), Сильвестре
(56), Ди Лоренцо
(70).
- Удаление:
-
Крунич
(89).
- Дата проведения
-
26 декабря, 20.00, «Stadio Paolo Mazza»
СПАЛ –
Гомис, Чонек, Фелипе, Бонифаци, Ладзари (Коста, 67), Миссироли, Скьяттарелла, Валоти (Дикманн, 75), Фарес, Петанья, Флоккари (Палоски, 85).
Удинезе –
Муссо, Опоку, Трост-Эконг, Нюйтинк, Ларсен, Фофана (Барак, 79), Мандрагора, де Пауль, Д'Алессандро, Пуссетто, Лазанья.
- Предупреждения:
-
Скьяттарелла
(37), де Пауль
(50), Мандрагора
(89).
- Дата проведения
-
26 декабря, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
-
1:0 –
8, пенальти Перотти,
2:0 –
23 Шик,
3:0 –
59 Дзаньоло,
3:1 –
90 Эль-Бабакар.
Рома –
Ольсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Кристанте, Нзонзи, Ундер, Дзаньоло (Пасторе, 64), Перотти (Клюйверт, 68), Шик (Джеко, 76).
Сассуоло –
Консильи, Марлон, Лемос (Лирола, 46), Феррари, Делль`Орко, Бурабия, Маньянелли, Бриньола (Локателли, 63), Джуричич (Ди Франческо, 58), Берарди, Эль-Бабакар.
- Предупреждения:
-
Феррари
(8), Флоренци
(27).
- Дата проведения
-
26 декабря, 22.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
Интер –
Ханданович, де Врей, Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Жоау Мариу, Брозович, Перишич, Валеро, Политано, Икарди.
Наполи –
Мерет, Кулибали, Альбиоль, Мариу Руй, Аллан, Фабиан Руис, Зелиньски, Кальехон, Гамшик, Инсинье, Милик.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 18-м туре серии А «Милан» сыграет с «Фрозиноне», «Ювентус» – с «Аталантой», «Рома» встретится с «Сассуоло», а «Интер» сразится с «Наполи».
-
Завершился сбор подписей под петицией о переносе рабочего дня со 2 января. Сколько человек подписалось
07:08, Tut.by
-
Гороскоп на неделю 24 – 30 декабря 2018 для всех знаков зодиака
09:12, Герой працы
-
Израиль атаковал военные объекты Сирии, проникнув на территорию Ливана
06:18, Tut.by
-
«Автомат XXI века»: что известно о новом АК-12 для российской армии?
08:05, IT.Tut.by
-
Евреи Бреста в XIX веке. Часть 3. Семейные отношения и менталитет
06:44, Виртуальный Брест
-
Злой рок актрисы Добржанской. Почему «Мама Жени Лукашина» из «Иронии судьбы» умерла в нищете
10:05, Tut.by
-
Снеговик, огни и елки. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
07:30, Tut.by
-
Посмотрите на 195-гигапиксельное фото города, в которое сложно поверить
13:24, Tut.by
-
«Ездили туда на лошадях с ответными визитами». Как живет белорусская деревня на границе с Латвией
07:08, Tut.by
-
На баррикадах с шампанским и фуа-гра. Как «желтые жилеты» встретили праздник на перекрестках
06:00, Tut.by
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Ньюкасл», «Ман Сити» в гостях у «Лестера», «МЮ» – «Хаддерсфилд»
10:20, Tribuna.com
-
Андрей Сидоренко: «Решили не закрывать Уиркошу дорогу в сборную Канады. Он с патриотизмом к этому относится»
11:10, Tribuna.com
-
«Нефтехимик» отправил Назарова в отставку
09:39, Tribuna.com
-
Коноплев о Евро-2026: «Вопрос окончательно решим в феврале на переговорах в Минске. Польша, Литва, Беларусь»
22:54, Tribuna.com
-
Андрей Сидоренко: «Минское «Динамо» не всегда лезет на пятак. Понятно, что там бьют, но для этого и нужно мужество»
12:35, Tribuna.com
-
Буйницкий сравнялся с Андреем Костицыным в списке лучших снайперов минского «Динамо»
19:53, Tribuna.com
-
Юрий Габовда: «Почувствовал ли культ Лукашенко? Порядок в Беларуси сумасшедший. Улочки – как в пионерские времена: чистенько, под линеечку»
14:09, Tribuna.com
-
Все новости