ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпионат Италии. «Интер» против «Наполи», «Рома» одолела «Сассуоло», «Ювентус» в гостях вырвал ничью у «Аталанты»

26.12.2018 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В 18-м туре серии А «Милан» сыграет с «Фрозиноне», «Ювентус» – с «Аталантой», «Рома» встретится с «Сассуоло», а «Интер» сразится с «Наполи».

Чемпионат Италии

18-й тур

Фрозиноне – Милан 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
26 декабря, 14.30, «Stadio Benito Stirpe»
превью матча онлайн статистика
ФрозинонеСпортьелло, Гольданига, Ариаудо (Саламон, 76), Крайнц, Гильоне (Дзампано, 74), Чибса, Крисетиг, Майелло, Бегетто, Чиано, Пинамонти (Чиофани, 80).
МиланДоннарумма, Калабрия (Конти, 74), Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Бакайоко, Чалханоглу, Кастильехо (Лаксальт, 74), Игуаин, Кутроне.
Предупреждения:
Доннарумма (37), Гильоне (41), Крисетиг (54).

 

Аталанта – Ювентус 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
26 декабря, 17.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 2, автогол Гимшити, 1:1 – 24 Сапата, 2:1 – 56 Сапата, 2:2 – 78 Роналду.
АталантаБериша, Масьелло (Барроу, 86), Гимшити, Манчини, Хатебур, Фройлер, Пашалич (Госенс, 67), Кастань, Гомес, Иличич (Пессина, 77), Сапата.
ЮвентусШченсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Джан, Хедира (Роналду, 65), Дибала, Манджукич, Дуглас Коста (Пьянич, 57).
Предупреждения:
Бентанкур (18), Сапата (29), Манчини (32), Кьеллини (38), Хатебур (59), Манджукич (62), Фройлер (90).
Удаление:
Бентанкур (53).

 

Болонья – Лацио 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
26 декабря, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 30 Луис Фелипе, 0:2 – 89 Лулич.
БолоньяСкорупски, Калабрези, Ларангейра, Хеландер, Маттьелло (Орсолини, 61), Поли (Дестро, 83), Надь, Сванберг, Крейчи, Сантандер, Оквонкво (Паласио, 65).
ЛациоСтракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Марушич, Милинкович-Савич (Лукаку, 74), Лейва, Луис Альберто, Лулич, Корреа (Пароло, 67), Кайседо (Иммобиле, 61).
Предупреждения:
Калабрези (45), Паласио (81).

 

Кальяри – Дженоа 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
26 декабря, 17.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 45 Фариас.
КальяриКраньо, Срна, Чеппителли, Пизакане, Падоин, Фараго, Чигарини (Брадарич, 87), Барелла, Жоао Педро (Ионицэ, 16), Паволетти, Фариас (Сау, 74).
ДженоаРаду, Бираски, Ромеро (Фавилли, 66), Кришито, Сандро (Куаме, 46), Ролон, Хильемарк (Велозу, 77), Бесса, Педру Перейра, Пентек, Лазович.
Предупреждения:
Ромеро (1), Ролон (41), Фариас (45), Фараго (65), Чигарини (75), Пентек (82).

 

Фиорентина – Парма 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
26 декабря, 17.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 45 Инглезе.
ФиорентинаЛафон, Миленкович (Лорини, 40), Пеццелья, Витор Уго, Бираги, Бенасси (Жерсон, 54), Верету, Фернандеш (Чеккерини, 69), Кьеза, Симеоне, Пьяца.
ПармаСепе, Гаццола, Якопони, Бастони, Гальоло, Дейола, Штулац (Скоццарелла, 46), Ригони (Барилла, 75), Силигарди (Жервиньо, 87), Инглезе, Биабиани.
Предупреждения:
Миленкович (13), Ригони (18), Пеццелья (31), Лорини (40), Биабиани (74), Жерсон (88), Инглезе (89), Дейола (90).
Удаление:
Витор Уго (65).

 

Сампдория – Кьево 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
26 декабря, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 47 Куальярелла, 2:0 – 59 Рамирес.
СампдорияАудеро, Сала, Андерсен, Колли, Мурру, Прат (Янкто, 87), Экдаль, Линетти, Сапонара (Рамирес, 46), Куальярелла, Капрари (Дефрель, 75).
КьевоСоррентино, Бани, Цесар, Барба, Лерис, Оби (Хетемай, 15), Радованович, Ярошиньски (Депаоли, 66), Кийине (Джаккерини, 71), Стемпиньски, Меджорини.
Предупреждения:
Андерсен (56), Цесар (74), Рамирес (84).

 

Торино – Эмполи 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
26 декабря, 20.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 44 Нкулу, 2:0 – 49 де Сильвестри, 3:0 – 75 Яго Фальке.
ТориноИчасо, Иццо, Нкулу, Моретти, де Сильвестри, Ринкон (Лукич, 79), Базелли (Мейте, 71), Айна, Яго Фальке (Беренгер, 80), Дзадза, Белотти.
ЭмполиПроведель, Весели, Сильвестре, Майетта (Расмуссен, 55), Ди Лоренцо, Крунич, Беннасер, Траоре (Зайц, 63), Антонелли, Мраз (ла Гумина, 50), Капуто.
Предупреждения:
Ринкон (19), Весели (42), Сильвестре (56), Ди Лоренцо (70).
Удаление:
Крунич (89).

 

СПАЛ – Удинезе 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
26 декабря, 20.00, «Stadio Paolo Mazza»
превью матча онлайн статистика
СПАЛГомис, Чонек, Фелипе, Бонифаци, Ладзари (Коста, 67), Миссироли, Скьяттарелла, Валоти (Дикманн, 75), Фарес, Петанья, Флоккари (Палоски, 85).
УдинезеМуссо, Опоку, Трост-Эконг, Нюйтинк, Ларсен, Фофана (Барак, 79), Мандрагора, де Пауль, Д'Алессандро, Пуссетто, Лазанья.
Предупреждения:
Скьяттарелла (37), де Пауль (50), Мандрагора (89).

 

Рома – Сассуоло 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
26 декабря, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 8, пенальти Перотти, 2:0 – 23 Шик, 3:0 – 59 Дзаньоло, 3:1 – 90 Эль-Бабакар.
РомаОльсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Кристанте, Нзонзи, Ундер, Дзаньоло (Пасторе, 64), Перотти (Клюйверт, 68), Шик (Джеко, 76).
СассуолоКонсильи, Марлон, Лемос (Лирола, 46), Феррари, Делль`Орко, Бурабия, Маньянелли, Бриньола (Локателли, 63), Джуричич (Ди Франческо, 58), Берарди, Эль-Бабакар.
Предупреждения:
Феррари (8), Флоренци (27).

 

Интер – Наполи
Дата проведения
26 декабря, 22.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
ИнтерХанданович, де Врей, Асамоа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Жоау Мариу, Брозович, Перишич, Валеро, Политано, Икарди.
НаполиМерет, Кулибали, Альбиоль, Мариу Руй, Аллан, Фабиан Руис, Зелиньски, Кальехон, Гамшик, Инсинье, Милик.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 18-м туре серии А «Милан» сыграет с «Фрозиноне», «Ювентус» – с «Аталантой», «Рома» встретится с «Сассуоло», а «Интер» сразится с «Наполи».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Карницкий: «В Мозыре как-то вели у «Славии» 5:0, а закончили 5:3. Тогда Капский чуть меня не убил»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика