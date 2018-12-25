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Александр Карницкий: «В Мозыре как-то вели у «Славии» 5:0, а закончили 5:3. Тогда Капский чуть меня не убил»

26.12.2018 22:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник румынского «Шепши» Александр Карницкий в интервью «Прессболу» вспомнил об экс-руководителе БАТЭ Анатолии Капском.

– В уходящем году БАТЭ понес невосполнимую потерю.

– Даже тот, кто не знал Анатолия Капского, воспринял новость с ужасом. Для меня это был шок: прочитал – и долго не мог поверить... К сожалению, печальных событий в нашем футболе хватало: Журавель, Щербаков... Велев показывал информацию в болгарских СМИ о трагедии молодой семьи Андрея, и спрашивал у меня об аварии. А что я мог ответить? У самого было странное состояние, а в голове крутился один вопрос: как?

– Что вспомнишь о Капском?

– На ум сразу приходит игра в Мозыре, когда вели у «Славии» 5:0, а закончили 5:3. Тогда он чуть меня не убил, и не только меня... Отругал нас за такую победу по полной программе. А потом звонок: был неправ... В этом весь Анатольич: вспыльчивый, но отходчивый. И никаких проблем – работаем дальше, – сказал Карницкий.

Напомним, матч, о котором вспомнил Карницкий, состоялся 10 июля 2015 года. Полузащитник забил один гол и сделал один ассист.

 
Теги: Новости
 
 
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Белорусский полузащитник румынского «Шепши» Александр Карницкий в интервью «Прессболу» вспомнил об экс-руководителе БАТЭ Анатолии Капском.
 
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