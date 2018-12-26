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Гордейчук покинет БАТЭ
26.12.2018 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Михаил Гордейчук покинет
Напомним, в минувшем сезоне форвард забил 4 гола в 11 матчах чемпионата Беларуси. Подробную статистику 29-летнего футболиста смотрите
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Нападающий Михаил Гордейчук покинет БАТЭ, сообщил в эфире «Беларусь 5» будущий председатель правления клуба Андрей Капский.
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