Лионель Месси: «Соперничество с Роналду было очень классным и интересным для зрителей»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о соперничестве с Криштиану Роналду в , когда тот выступал за «Реал».

«Я люблю футбол, но для меня на первом месте идет семья.

Соперничество с Роналду было очень классным и интересным для зрителей», – сказал Месси.