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Лионель Месси: «Соперничество с Роналду было очень классным и интересным для зрителей»
27.12.2018 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о соперничестве с Криштиану Роналду в
«Я люблю футбол, но для меня на первом месте идет семья.
Соперничество с Роналду было очень классным и интересным для зрителей», – сказал Месси.
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о соперничестве с Криштиану Роналду в Ла Лиге, когда тот выступал за «Реал».
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