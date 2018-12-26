Работник пресс-службы БАТЭ Сорокин и бывший генсек клуба Вашкевич пишут книгу о Капском

Заместитель начальника отдела медиа и коммуникаций департамента по развитию БАТЭ Денис Сорокин и бывший генеральный секретарь клуба Андрей Вашкевич пишут книгу об экс-председателе правления борисовского клуба Анатолии Капском.

Напомним, Капский умер 22 сентября 2018 года. С 1996 года он являлся председателем футбольного клуба БАТЭ.

Ранее бывший главный тренер борисовчан Виктор Гончаренко рассказал , что написал несколько глав в своей книге про Капского.