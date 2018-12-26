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Работник пресс-службы БАТЭ Сорокин и бывший генсек клуба Вашкевич пишут книгу о Капском
27.12.2018 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель начальника отдела медиа и коммуникаций департамента по развитию БАТЭ Денис Сорокин и бывший генеральный секретарь клуба Андрей Вашкевич пишут книгу об экс-председателе правления борисовского клуба Анатолии Капском.
Напомним, Капский умер 22 сентября 2018 года. С 1996 года он являлся председателем футбольного клуба БАТЭ.
Ранее бывший главный тренер борисовчан Виктор Гончаренко
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Заместитель начальника отдела медиа и коммуникаций департамента по развитию БАТЭ Денис Сорокин и бывший генеральный секретарь клуба Андрей Вашкевич пишут книгу...
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