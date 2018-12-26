Кирилл Релих: «На общих основаниях и без всяких поблажек приобрел квартиру в Минске»

Чемпион мира по версии WBO Кирилл Релих в интервью «Прессболу» сообщил о том, что приобрел квартиру в Минске.

– Дети уже представляют, чем отец зарабатывает на жизнь?

– Знают, кто я. Хотя, видимо, не до конца все понимают. Но мои бои смотрят. Дома есть боксерские перчатки и груша. Пусть и маленькие, но потренироваться друг с другом могут.

– В любом твоем интервью журналисты затрагивают квартирный вопрос...

– В столице я с 2005 года, и до сих пор снимал жилье. Совсем недавно, можно сказать, стал полноценным минчанином. Многие деятели обещали помочь решить вопрос, в итоге ждать устал. Понял, что надеяться стоит только на себя. На общих основаниях и без всяких поблажек приобрел квартиру, – сказал Релих.