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Георгий Катулин: «Процесс борьбы за компенсацию белорусской гребле со стороны ICF приобрел вялотекущий характер»

27.12.2018 10:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный секретарь НОК Беларуси Георгий Катулин в беседе с корреспондентом Pressball.by Григорием Трофименковым рассказал о состоянии дел в отношении борьбы за компенсацию белорусской гребле со стороны Международной федерации каноэ (ICF).

- Какова ситуация в гребле на байдарках и каноэ: перестала ли наша сторона добиваться компенсации от Международной федерации каноэ в Лозаннском арбитраже?

– В деталях ответить на вопрос сложно. Однако известно, что процесс приобрел вялотекущий характер. Никаких активных действий в последнее время не предпринималось.

- Логично, что нам, прежде всего, важны были извинения, а не компенсация?

– Конечно. Но дело в том, что любой иск, любое требование о компенсации требуют серьезной скрупулезной работы. Услуги юристов, которые этим занимаются, высокооплачиваемые. А кроме наших представителей, над подготовкой иска трудились и швейцарские юристы. Прямо сейчас я данным вопросом не занимаюсь, поэтому ответить на вопрос трудно, – сказал Катулин.

 
 
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Генеральный секретарь НОК Беларуси Георгий Катулин в беседе с корреспондентом Pressball.by Григорием Трофименковым рассказал о состоянии дел в отношении борьбы за...
 
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