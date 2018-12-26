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Болельщики назвали Нехайчика лучшим игроком брестского «Динамо» в сезоне-2018
27.12.2018 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Болельщики брестского «Динамо» назвали полузащитника Павла Нехайчика лучшим игроком в сезоне-2018.
Павел Нехайчик, набрав 47,8% голосов, опередил Александра Нойока (33,7% голосов) и Павла Савицкого (12,8% голосов).
В голосовании приняли участие 3192 болельщика.
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Болельщики брестского «Динамо» назвали полузащитника Павла Нехайчика лучшим игроком в сезоне-2018.
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